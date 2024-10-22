ОК и Учи.ру выяснили, что более 80% педагогов используют для работы соцсети

«Одноклассники» совместно с образовательной платформой «Учи.ру» провели исследование среди российских педагогов, чтобы узнать, как они используют социальные сети в своей профессиональной жизни и какое у них отношение к вопросам конфиденциальности и виртуальной дружбе с учениками, сообщает пресс-служба ОК.

Большинство учителей (85%) активно применяют социальные сети в своей работе. Из них 85% изучают полезные видео и читают различные статьи для интеграции полученной информации в свои уроки. 79% участников опроса состоят в профессиональных онлайн-сообществах, 36% следят за блогами коллег, 30% обращают внимание на подобные страницы и группы, не подписываясь на них, а 8% ведут собственные блоги, делясь знаниями с другими.

Среди педагогов, использующих соцсети, 45% признались, что некоторые их профили доступны для всех, 27% отметили, что все их страницы открыты, в то время как 21% установил строгие настройки приватности, ограничив публичный доступ к своим аккаунтам.

Часть респондентов рассказала о том, что среди их друзей или подписчиков находятся ученики: 46% комментируют их посты, 35% ограничиваются подпиской. Лишь 7% считают взаимодействие в Сети с учениками недопустимым. Обычно учителя общаются в соцсетях с родителями своих учеников, хотя 6% не считают это приемлемым.

17% педагогов поделились забавными случаями из соцсетей, связанными с учениками или их родителями, например, когда дети не пришли на урок, но выложили фото с прогулки, что говорит об отсутствии уважительной причины пропуска занятий.

Аналитики отметили, что профессиональное сообщество учителей расширяется в соцсетях, а праздник, посвященный их труду, ежегодно вызывает интерес у пользователей. В данный момент в ОК насчитывается более 630 тыс. групп, посвященных учителям и Дню учителя. В среднем пользователи дарят свыше 250 тыс. виртуальных подарков в этот день.

Результаты исследования подтвердили важность создания цифровых платформ для объединения педагогов. Учи.ру предлагает бесплатный доступ к вебинарам и курсам повышения квалификации, \к сервису «Подготовка к уроку» с богатой базой материалов. На сегодняшний день почти 750 тыс. учителей пользуются преимуществами этой платформы.