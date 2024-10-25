Российские бойцы на фронте продолжают уверенное наступление, в то время как волонтеры, среди которых и актер Иван Охлобыстин, активно помогают им, сообщает «Вечерняя Москва».

Артист поделился, что несмотря на плотный график съемок, он с командой, включая свою жену Оксану и друга Михаила Пореченкова, отправляют гуманитарные грузы на передовую.

Обсуждая натовских солдат на границе с Эстонией, актер подчеркнул, что, несмотря на давление, Россия не намерена сдаваться. Он отметил, что западная цивилизация живет по принципам экономической целесообразности, в то время как для россиян характерна долгосрочная борьба за выживание, которую поддерживали и другие народы.

Охлобыстин предупредил, что конфликт может закончиться так же, как это было в прошлом, когда к нашей стране присоединялись другие народы, и подчеркнул важность России в мировой политике.

Актер уверен, что когда мирное время наконец наступит, воспоминания о текущих событиях будут изменены — останется только главное.

«Я ничего не могу с этим поделать, кроме как начать идеализировать это заранее: великая эпоха, когда моя не менее великая Отчизна бросила перчатку всему миру! Так я буду вспоминать», — добавил Охлобыстин.

В завершение актер посоветовал солдатам и их семьям использовать время для получения образования. Он подчеркнул, что это поможет им стать новой элитой, которую отметил президент РФ. Охлобыстин уверен, что приобретенный опыт и чувство справедливости превратят их в силу, способную сделать Россию великой.