Огромное количество благотворительных НКО работает в Москве

В столице всегда было много добрых и отзывчивых граждан. При поддержке города работает огромное количество НКО, волонтерское движение, а также запущены благотворительные проекты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Поддержать тяжелобольных детей, семьи в трудном положении, участников боевых действий, старшее поколение, бездомных животных и других можно через благотворительный сервис на портале mos.ru. С его помощью жители столицы собрали уже более 240 млн рублей.

Также можно воспользоваться проектом «Москва помогает», по которому собирают гуманитарную помощь участникам СВО, жителям приграничных и новых регионов России. Ежедневно работают 15 штабов.

Есть возможность перевести на благотворительность баллы городской программы лояльности «Миллион призов». С ее помощью собрано более 655 млн рублей.

Функционирует первый в стране социальный маркетплейс «Москва — добрый город». Здесь можно купить изделия, созданные москвичами с инвалидностью, а средства пойдут на оплату работы мастеров и развитие благотворительных инициатив. У проекта 50 партнеров и выручка более 70 млн рублей с 2021 года. Также товары социальных предпринимателей можно найти на портале сделановмоскве.рф и офлайн-магазинах проекта «Сделано в Москве».

Акция «Исполни желание» воплощает новогодние мечты детей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями и нарушением развития. По акции «Добрая елка» жители столицы исполнили мечты более 4,2 тыс. подопечных НКО.

Также при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Фонда поддержки социальных проектов появляются инициативы, где помощь людям становится частью работы. Город ежегодно поддерживает НКО и с помощью конкурсов грантов с общим фондом в 1 млрд рублей.