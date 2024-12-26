Огромная Жар-птица будет поднимать настроение жителям Кемерова

сегодня в 11:26

Мэр Кемерова уверен, что новая Жар-птица будет радовать горожан

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов уверен, что гигантская светодиодная Жар-птица, установленная в центре столицы Кузбасса перед Новым годом, будет поднимать настроение горожанам, сообщает Сiбдепо .

Фигура сказочной Жар-птицы представляет собой металлический каркас со светодиодами, размах крыльев достигает 11 метров, а высота — около восьми метров. Новое городское украшение установили в центре Кемерова напротив цирка взамен старых шаров в преддверии Нового 2025 года.

«Там очень плотный трафик, и видно всем, как горит наша жар-птица», — отметил мэр во время прямого эфира.

По его словам, жар-птица станет одним из объектов в городе, которые повышают настроение кемеровчан.