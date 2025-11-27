«Ограничивать не будут»: депутат Ткачев рассказал о судьбе eSIM в России

Депутат Ткачев: в РФ не будут ограничивать технологию eSIM

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что в России не планируют ограничивать технологию eSIM для мобильных пользователей, сообщает Газета.ru .

По его словам, электронная SIM-карта работает так же, как и физическая, на нее распространяются те же правила.

«Сама технология была изначально придумана, чтобы человек при покупке телефона и использования устройства мог быстро сделать через интернет eSIM. Вопросы регулирования, сотовой связи, качества, инструментов использования соответствующих функций, которые есть у классической SIM-карты, eSIM никоим образом не отличается», — сказал депутат.

Ограничение количества физических карт и номеров телефонов точно так же повлияет и на eSIM, блокировать их точно никто не собирается, заключил Антон Ткачев.

