«Ограничивать не будут»: депутат Ткачев рассказал о судьбе eSIM в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что в России не планируют ограничивать технологию eSIM для мобильных пользователей, сообщает Газета.ru.
По его словам, электронная SIM-карта работает так же, как и физическая, на нее распространяются те же правила.
«Сама технология была изначально придумана, чтобы человек при покупке телефона и использования устройства мог быстро сделать через интернет eSIM. Вопросы регулирования, сотовой связи, качества, инструментов использования соответствующих функций, которые есть у классической SIM-карты, eSIM никоим образом не отличается», — сказал депутат.
Ограничение количества физических карт и номеров телефонов точно так же повлияет и на eSIM, блокировать их точно никто не собирается, заключил Антон Ткачев.
