Огнеборцы проводят профилактические мероприятия в Бронницах

Сотрудники 343-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» проводят профилактические мероприятия в городском округе Бронницы и сельских поселениях Ульянинское и Рыболовское Раменского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С наступлением холодов возрастает риск пожаров из-за активной эксплуатации отопительных приборов и печного оборудования, поэтому главной целью рейда является предупреждение жителей о потенциальной опасности. Сотрудники противопожарно-спасательной службы напоминают о важности использования только сертифицированных электрообогревателей. Конвекторы нельзя оставлять без присмотра или размещать рядом с легко воспламеняющимися предметами. Особенно подчеркивается недопустимость сушки одежды на обогревательных приборах.

В ходе профилактических бесед сотрудники вручают горожанам памятки, содержащие требования пожарной безопасности и алгоритмы действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

