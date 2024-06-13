ОЭЗ «Технополис Москва» стала лидером среди особых экономических зон России

Особую экономическую зону «Технополис Москва» четвертый год подряд признают лидером рейтинга ОЭЗ и индустриальных парков России по версии аналитического центра «Эксперт». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«ОЭЗ “Технополис Москва” стала безоговорочным лидером среди 144 российских площадок — 40 особых экономических зон и 104 индустриальных парков. Она получила наивысшие оценки по уровню клиентоориентированности за счет широкого спектра сервисов. Также эксперты отметили инвестиционный потенциал ОЭЗ Москвы», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что в прошлом году резиденты ОЭЗ инвестировали в столичную экономику порядка 50 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем годом ранее, а в сравнении с 2020 годом, когда особая экономическая зона Москвы в первый раз попала в рейтинг, инвестиции в нее выросли в 5,6 раза.

Рейтинг инвестпривлекательности ОЭЗ и индустриальных парков формируют для облегчения инвесторам поиска площадки под локализацию производства. Анализ проводят по 2 критериям – инвестпотенциалу и клиентоориентированности менеджмента. Эксперты также оценивают информполитику управляющей компании и стоимость минимально необходимых ресурсов для производства.

Запросам инвесторов соответствует ускоренный темп развития современной экономики – качественная бизнес-среда, транспортная доступность, возможность быстрого старта производства, полная инженерная готовность площадки. Эксперты отметили, что ОЭЗ «Технополис Москва» решает эти задачи успешно – предлагает широкий спектр услуг, создает благоустроенную инфраструктуру, активно расширяет территории.

«В начале 2023 года в ОЭЗ Москвы была запущена шестая площадка — индустриальный парк “Руднево”, где на сегодня возведено свыше 214 тыс. кв. м промышленных площадей, а статус резидента получили девять из 20 предприятий. Компании наладили выпуск медизделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем, вложив в свои проекты около 1,4 млрд рублей. К 2025 году здесь будет создано около шести тысяч рабочих мест», — сказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

По мнению экспертов, инвесторам особо важна возможность взаимной кооперации в бизнесе во время выстраивания новых экономических связей. Предприятиям необходимы открытые способы реализации совместных проектов, синергия между резидентами, а также поддержка управляющей компании индустриального парка или особой экономической зоны.

В ОЭЗ «Технополис Москва» это обеспечивается кластерным подходом. Благодаря ему можно использовать меры господдержки эффективно, а также налаживать кооперационные цепочки и создавать максимально комфортные условия для компаний.