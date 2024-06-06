«Одноклассники» и «Культура.РФ» представят новый онлайн-словарь диалектизмов

В преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня, социальная сеть «Одноклассники» и портал «Культура.РФ» запустили совместный проект, направленный на привлечение внимания к богатству и разнообразию русского языка, сообщили в пресс-службе российской соцсети.

Ключевой активностью проекта станет создание онлайн-словаря диалектизмов из разных регионов России. Пользователей «Одноклассников» приглашают поделиться в комментариях интересными региональными словами, их значением и примерами использования. Авторы лучших комментариев получат призы.

Кроме того, в рамках проекта «Русским языком говорю» запланированы образовательные и развлекательные мероприятия. В официальной группе «Культура.РФ» в «Одноклассниках» с 6 июня по 1 июля будут публиковаться карточки с известными пословицами и поговорками, раскрывающими их происхождение.

Также организаторы проведут серию прямых эфиров, в ходе которых лингвист Максим Кронгауз и журналист Яна Музыка обсудят историю, развитие и перспективы русского языка, а также влияние языка соцсетей.