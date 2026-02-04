Одноклассники и 3 БФ проводят месяц осведомленности о раке

Одноклассники вместе с благотворительными фондами «Вера», «Онкологика» и «Не напрасно» проводят месяц осведомленности об онкологических заболеваниях. В рамках проекта в социальной сети сделали особый раздел, посвященный раку.

В нем содержится экспертный контент, предоставленный особыми фондами. Задача проекта — открыто, широко и бережно осветить тему.

Проект заработал 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака. Он будет идти до конца февраля.

В тематическом разделе «Месяц борьбы с онкологическими заболеваниями в ОК» для россиян собрано большое количество доступных материалов о профилактике рака, паллиативной помощи, психологических практиках для преодоления тревоги, страха, выгорания. Там опубликованы истории людей, которые болели онкологией. Им расскажут, как себя вести, если недуг появился у близкого человека.

Еще на площадке начнут проводить прямые эфиры с профильными специалистами. Также организуют общение с врачами в формате вопросов и ответов.

В финале в сообществе «Социальные проекты ОК» будет экспертный эфир. В нем поучаствуют представители благотворительных фондов со сбором вопросов от пользователей социальной сети.

В проекте поучаствуют и авторы «Одноклассников»: Сергей Вялов, Константин Нечетов, Любовь Розенберг и Наталия Семенова. Они пойдут на прием к врачу-онкологу для консультации и поделятся опытом в своих сообществах.

Пользователи «Одноклассников» могут поддержать проект. Для этого достаточно поставить на аватар соответствующую рамку: «Каждый день не напрасно», «Вместе против рака» и «Главное — жить любя».

На VK Добре до конца февраля можно будет отправлять пожертвования фондам-участникам.

