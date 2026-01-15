Одинцовский отдел вневедомственной охраны набирает сотрудников на службу

Федеральная служба войск национальной гвардии России объявила набор на службу в отдел вневедомственной охраны в Одинцовском округе. Кандидатами могут стать мужчины и женщины от 18 до 45 лет с образованием не ниже среднего общего, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском отделе вневедомственной охраны открыты вакансии старшего полицейского группы задержания и полицейского-водителя группы задержания. На службу приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие образование не ниже среднего общего.

Сотрудникам предлагается удобный график работы — 5/2 или 1/3, а также денежное довольствие от 70 тысяч рублей. Размер выплат зависит от занимаемой должности и выслуги лет. Для приезжих предусмотрена компенсация за поднаем жилья в Москве и Московской области. Также предоставляется оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и другие социальные гарантии.

Желающие могут обратиться по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 15. Телефон отделения кадров: +7 (495) 599-22-56.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.