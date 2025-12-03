Одинцовский округ борется за звание лучшей туристической организации Подмосковья

сегодня в 17:59

Одинцовский округ участвует в конкурсе «Лучшая организация туристической индустрии в Московской области 2025», онлайн-голосование проходит до 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Три представителя Одинцовского округа — городская гостиница «МГИМО ОТЕЛЬ 3*», пансионат «Лесные дали-3» и туроператор «Мир туризма и спорта» — принимают участие в областном конкурсе туристических организаций. Онлайн-голосование проходит на сайте проекта и завершится 7 декабря.

Конкурс направлен на повышение качества обслуживания туристов и продвижение регионального туристического продукта. Победителей определят по итогам зрительского голосования и решения жюри.

Церемония награждения состоится 10 декабря в отеле «Гринвуд».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.