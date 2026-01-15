Одиннадцать новых учителей начали работу в Подмосковье по программе «Земский учитель»

В Подмосковье 11 педагогов приступили к работе в рамках федеральной программы «Земский учитель» в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Московской области завершился конкурсный отбор по федеральной программе «Земский учитель». В 2025 году регион получил федеральную квоту на 11 специалистов, и все вакансии были закрыты. Новые учителя начали работать в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Одинцовском, Пушкинском, Талдомском округах, а также в Домодедове, Истре, Красногорске и Подольске.

Участники программы получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, которую можно направить на улучшение жилищных условий и другие нужды. Программа реализуется министерством просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлена на обеспечение сельских школ и малых городов квалифицированными педагогами.

В 2025 году по всей России было открыто 599 вакансий для участников программы в 79 регионах. По состоянию на 30 декабря все вакансии были заполнены, а трудовые договоры заключены. Первые 260 учителей вышли на работу в школы 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.