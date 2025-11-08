Один из первооткрывателей ДНК скончался в США на 97-м году жизни

В возрасте 97 лет ушел из жизни американский исследователь Джеймс Уотсон, один из тех, кто первыми раскрыли структуру ДНК, пишет Газета.ru со ссылкой на The New York Times (NYT), ссылаясь на сообщение его сына Дункана.

«Роль доктора Уотсона в расшифровке ДНК, генетического кода жизни, могла бы сделать его одним из самых выдающихся ученых двадцатого века», — говорится в материале.

Биолог скончался в хосписе, куда его перевели из больницы после завершения полного курса терапии от неидентифицированной инфекции.

Джеймс Дьюи Уотсон останется в памяти как ученый, изучавший молекулярную структуру нуклеиновых кислот и их роль в передаче информации в живых организмах. За эти достижения он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1962 году.

