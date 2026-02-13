Одесситы снова перекрыли дорогу из-за отсутствия света

«В Одессе местные жители перекрыли улицу из-за отсутствия света», — говорится в сообщении.

Перебои в Одессе и соседних областях начались после масштабной атаки ракет и дронов в минувшие выходные.

В Минобороны РФ заявляли, что удары стали «зеркальным ответом» на попытки Киева атаковать российские танкеры и порты.

