Одесситы снова перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители Одессы вновь перекрыли дорогу из-за отсутствия электроснабжения, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В Одессе местные жители перекрыли улицу из-за отсутствия света», — говорится в сообщении.
Перебои в Одессе и соседних областях начались после масштабной атаки ракет и дронов в минувшие выходные.
В Минобороны РФ заявляли, что удары стали «зеркальным ответом» на попытки Киева атаковать российские танкеры и порты.
