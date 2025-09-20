Обвиняемый в хищениях при госконтрактах для Минобороны ушел на службу

Бывший топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов, обвиняемый в многомиллионных хищениях при поставках товаров для Минобороны России, заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Об этом свидетельствуют материалы суда, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости. Громов является одним из фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы), где также фигурируют экс-руководитель «Военторга» Владимир Павлов и другие сотрудники компаний.

По версии следствия, в 2019–2022 годах участники схемы завышали стоимость гигиенических наборов («армейских несессеров») для военных на сумму свыше 400 миллионов рублей, заключив контракты с Минобороны на общую сумму 625 миллионов рублей. Фабрика «Русь», как указано на ее сайте, является поставщиком не только для военного ведомства, но и для МВД, ФСИН, ФТС и МЧС.

Решение о переводе Громова на военную службу может осложнить судебный процесс, однако детали его нового статуса и возможного иммунитета от уголовного преследования не уточняются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.