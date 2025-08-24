Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» не задали вопросы потерпевшим

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус сити холле» ни разу не задали вопросы потерпевшим в суде, хотя они имеют такое право, сообщает РИА Новости .

«Каждое заседание обвиняемые сидят с опущенными головами, во время опроса свидетелей и потерпевших суд спрашивает участников процесса, в том числе обвиняемых, есть ли у них вопросы к опрашиваемому», — рассказал один из участников процесса.

Теракт 22 марта 2024 года унес жизни 149 человек, став одним из самых кровавых преступлений в новейшей истории России. Нападавшие использовали автоматическое оружие и поджог, в результате чего пострадали 609 человек, а материальный ущерб превысил 6 миллиардов рублей. В ходе расследования были установлены все непосредственные исполнители и их пособники, включая Исмоилова.

В настоящее время все задержанные по делу находятся под стражей и ожидают суда.