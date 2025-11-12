Общество «Знание» запустило серию лекций для педагогов Подмосковья

В городском округе Власиха на площадке средней школы им. А. С. Попова дали старт серии просветительских лекций и тренингов, организованных Российским обществом «Знание» для учителей. Первые встречи посвятили работе с когнитивными искажениями и мотивам радости и тревоги, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Цель таких встреч — дать участникам простые в использовании, безопасные и эффективные инструменты для профилактики профессионального выгорания и работы со стрессом.

В качестве лектора выступил директор Академии социального управления Денис Кузнецов. Он отметил, что в ходе диалога удалось уделить внимание не только теоретическим основам, но и отработать на практике новые умения.

Так, были разобраны возможные последствия для педагога и окружающих, если его решениями, поведением и реакциями управляют когнитивные искажения и негативные стимулы. Вместе с этим слушатели потренировались определять их и узнали, как осознанно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии: «обходить» ловушки мышления, справляться с «вредным» стрессом на этапе его зарождения.

«Любому человеку важно помнить, что зачастую нашему мозгу легче и комфортнее не напрягаться, действовать автоматически, применяя удобные или неудобные, но „вызубренные“ стереотипы, установки и когнитивные искажения. Уверен, что кто-то в своей жизни был свидетелем того, к чему это может привести. Например, навешивание ярлыков может серьезно помешать или заблокировать развитие талантливых людей. И ровно наоборот: ориентируясь исключительно на эмоциональные рассуждения, можно открыть путь чему-то посредственному», — подчеркнул лектор.

Денис Кузнецов отметил, что одно из самых известных когнитивных искажений — «катастрофизация» — не только усиливает напряжение и тревогу, но и распространяется, как вирус, на команду, учеников и ближайшее окружение. Как следствие, вместо спокойной работы мозга, созидательного мотива и увлеченности образовательным или другим процессом можно получить класс, проектную группу, коллектив людей, истощенных эмоционально, а порой и физически.

Еще один вопрос, который рассмотрели участники, касался мотивации.

«Мотивы — это вопрос вкуса, если человек осознает, какие из них им движут и делают его эффективнее, какие безопасны и полезны для него самого и окружающих. Некоторые люди находят комфорт в адреналиновых всплесках из-за мотива «лишь бы не разозлить…». Но это больше относится ко взрослым во всех смыслах. Когда речь идет о школьниках, педагогу особенно важно уметь транслировать не только вербально, но и через свои действия, личный пример, благородные и созидательные мотивы: радость и стремление к достижениям, которые придают силы, энергию, помогают сохранять адекватную самооценку, вселяют веру и любовь», — акцентировал внимание спикер.

Он также дополнил, что для зарождения и поддержки нравственной и созидательной мотивации у школьников педагогу следует предварительно провести самодиагностику, опираясь на простые и надежные методики. Например, искренне ответить себе на вопросы: «Что мной движет?», «Это тревога провалить проверочную работу, и тогда меня снова будут критиковать или подшучивать надо мной? Или это желание убедиться в знаниях учащихся и в дальнейшем их улучшить?». Обе формулировки очень четко отражают потребность и чувства, с которыми будет выполняться работа.

«Чем педагог зарядит школьников или руководитель команду, напрямую зависит от него и его мотивов», — подвел итог Денис Кузнецов.

Ожидается, что до конца декабря подобные встречи пройдут в ряде муниципалитетов Московской области.

«Знание.Лекторий» — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта «Знание.Лекторий» можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.