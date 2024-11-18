Общество «Знание» объявило грантовый конкурс на проведение мероприятий

До 29 ноября принимаются заявки на конкурсный отбор проектов просветительских мероприятий, его проведет Российское общество «Знание». Победителями станут сразу 9 участников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Отбор охватит все регионы страны. Подать заявку на участие могут как физические, так и юридические лица.

Конкурс направлен на поддержку и развитие просветительской деятельности в России, призван выявить и поддержать лучшие проекты, которые вносят вклад в развитие гражданского общества, духовно-нравственное воспитание. Участники конкурса должны представить свои идеи в виде программы мероприятия, сметы и иных подготовительных материалов.

Форматы событий могут быть представлены в различных формах — лекторий, мастер-класс, форум, просветительская акция и т. д.

Проекты, одобренные конкурсной комиссией, получат грантовую поддержку в сумме 100 тыс. рублей для реализации запланированных мероприятий.

Ознакомиться с положением о конкурсе и документацией проекта можно на сайте конкурса.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.