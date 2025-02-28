Общество «Заступник»: 350 тыс волонтеров помогают детям в беде за 2-3 минуты

Число участников всероссийского сообщества детской безопасности «Заступник» выросло до 350 тыс. человек, на сегодня это крупнейшее сообщество волонтеров и поисковиков в России. Чем больше семей подключаются к системе «Заступник», тем быстрее удается приходить на помощь детям, попавшим в беду, — всего от 2-3 минут, сообщили в обществе.

Ежедневно call-центры проекта фиксируют порядка 100 вызовов от детей, оказавшихся в различных экстремальных ситуациях по всей России. Все вызовы отслеживают операторы, которые координируют действия с экстренными службами и волонтерами. Около 90% случаев удается разрешить на уровне семьи, когда на помощь ребенку приходят родители и близкие. Если родителей не рядом, а риски для жизни и здоровья измеряются секундами, на помощь детям отправляются волонтеры и сотрудники экстренных служб.

Самые распространенные случаи, в которых дети прибегают к помощи «Заступника», — буллинг, обострение хронических заболеваний и проблемы со здоровьем, агрессия и преследование незнакомцами. Всего в стране благодаря сообществу в 2024 году получили помощь более чем 5,2 тыс. детей по всей России, в 2023 — 4,5 тыс. Основной принцип родителей, объединившихся в рамках проекта, — «чужих детей не бывает» и «один за всех и все за одного».

Позвать на помощь родителей и волонтеров ребенку помогает мобильное приложение «Заступник». Это уникальная разработка АНО «Центра помощи „Заступник“ и российских ИТ-специалистов. Приложение абсолютно бесплатно. Оно работает сегодня во всех субъектах России, в 210 городах, а также в Белоруссии и Киргизии.

Система коллективного обеспечения детской безопасности «Заступник» — это волонтерская сеть родителей, которая решает главную проблему помощи детям, попавшим в беду — это время и скорость реагирования. «Чем больше людей состоят в нашем сообщества, тем больше шансов помочь конкретному ребенку в любом уголке страны. Как показал опыт пилотных проектов в регионах, в городах с высокой включенностью родительского сообщества время, за которое удается помочь ребенку в экстремальной ситуации, составляет 2-3 минуты», — говорит руководитель проекта Александр Петрухин.

Сообщество «Заступник» создано в 2022 году. Через одноименное мобильное приложение ребенок может позвать на помощь в опасной ситуации, одним прикосновением к экрану смартфона. Первыми вызов получат родители и доверенные взрослые, а в случае необходимости уведомление об угрозе ребенку будет переадресовано волонтерам и экстренным службам.

«Заступник» рекомендован Минпросвещения для интеграции в школах. В 2024 году проект стал победителем всероссийской премии Общественной палаты в номинации «С заботой о людях», а также отмечен Фондом развития интернет-инициатив и Минцифры России.