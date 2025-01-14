Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:25

Общественные инспекторы из Подмосковья участвуют в ликвидации экокатастрофы

С первых дней экокатастрофы на побережье Черного моря Московская область принимает самое активное участие в работе по ликвидации ее последствий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Общественные инспекторы ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Подмосковья не остались равнодушными к трагедии и организовали на месте происшествия работу штаба.

Сейчас на месте находятся два активиста из Раменского городского округа, еще четыре из подмосковных городов Солнечногорск, Клин и Пушкино оказывают поддержку дистанционно.

Какая работа проводится:

оказывается помощь при расселении волонтеров;

организовывается питание для участников добровольческой миссии;

выдаются средства защиты людям;

обеспечивается закупка лекарств для птиц.

Общими усилиями добровольцы Подмосковья ежедневно очищают береговую линию от нефтепродуктов, собирают загрязненный песок в мешки и передают их для утилизации.

Сегодня спасено уже более сотни пострадавших птиц, которые доставлены в специальные учреждения.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.