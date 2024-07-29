Общественники в Дубне проверили работу дежурной части в отделе МВД

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Дубна Алексей Чарыков совместно с членами совета проверили организацию работы дежурной части ОМВД. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Присутствующим продемонстрировали технические возможности камер городской системы видеонаблюдения, которая позволяет в кратчайшие сроки установить личность и задержать преступника. А также они проконтролировали реагирование дежурного на поступающие телефонные звонки и вежливое общение сотрудников подразделения с населением.

Общественники осуществили проверку стендов на наличие всей необходимой информации: графиков приема населения, порядка получения гражданами государственных услуг, предоставляемых ОМВД, материалов профилактической направленности, телефонов для связи с территориальными отделами полиции, образцов заявлений.

В завершение визита проверяющие положительно оценили уровень профессиональной подготовки сотрудников дежурной части, ее хорошую техническую оснащенность и пожелали полицейским дальнейших успехов в службе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.