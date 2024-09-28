Общеобластная тренировка действий в ЧС на объектах теплоснабжения прошла в Ступине

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с начальником территориального отдела № 3 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрием Богдановым принял участие в общеобластной тренировке по устранению чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения в Ступине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также профилактическое мероприятие посетили участие работники ТЭЦ-17, профильные заместители главы муниципалитета, представители управляющих компаний, Мособлпожспаса, газовой службы и скорой помощи.

По условиям тренировки, на территории ТЭЦ-17 в зимнее время при -25 градусах произошел террористический акт, повлекший за собой ряд негативных последствий: выведший из строя котел, повреждение газопровода, возгорание здания.

В соответствии с регламентом ТЭЦ-17 сообщили о неполадках соответствующим органам, на место вызваны спасатели, скорая помощь и газовая служба. Главе округа предоставили план действий и соответствующие доклады ответственных организаций по устранению аварийной ситуации.

«Сегодня отрабатываем вопрос с остановкой котельной. Практически весь город отапливается ТЭЦ-17. По замыслу тренировки прошел диверсионный подрыв. Посетили ТЭЦ-17, отработали, как стоит действовать в таких случаях. Это переход на резервную котельную и предотвращение остывания зданий», — сказал Сергей Мужальских.

Представители управляющих компаний продемонстрировали подготовку оперативных команд и состояние коммуникаций в отдельно взятых домах.

«Управляющие компании пребывают с командами на места, которые они обслуживают. Если мы понимаем, что вода достигает 8 градусов, то необходимо прибегнуть к сливу системы. По результатам тренировки видно, что бригады в наличии, знают порядок действий», — дополнил глава округа.

«Ступино всегда находится на высоком уровне. Главной задачей остается оперативное реагирование и при наступлении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, чтобы житель ничего не заметил. Силами муниципалитета или совместно с министерством — это не важно. Главное, чтобы последствия были минимизированы, авария устранена вовремя. Внутренние системы должны быть изолированы, дворники и слесари — знать порядок своих действий и оперативно их выполнять», — рассказал начальник территориального отдела № 3 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Богданов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям