Образовательный комплекс «Эффективная школа» модернизировали в Серпухове

В округе Серпухов продолжается модернизация учебных заведений в рамках реализации грантовой поддержки муниципального конкурса «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба администрации округа.

Образовательный комплекс «Эффективная школа» уже активно использует новое оборудование, приобретенное в рамках гранта. Учреждение заняло третье место в категории от 1950 учащихся. Денежные средства направили на модернизацию спортивно-оздоровительного кластера.

В школе № 16 оборудовали зону психологической разгрузки. В кабинете специалиста-психолога появился сухой бассейн с шариками, сенсорный уголок, комплект «инклюзивный куб» для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. Куб включает в себя световой стол и песок для рисования, трафареты для подготовки руки к письму, набор методических пособий, заданий и многое другое.

Такое же новое оборудование приобретено и в школе № 4. В прошлом году здесь открылся ресурсный класс. Теперь занятия для ребят проходят более эффективно. Кроме того, в учреждении появилась живая интерактивная стена. В спортзале школы оборудовали специальный комплекс, где занимаются дети по инклюзивной программе и начальные классы. Оснащение так же подходит для занятий лечебной и адаптивной физкультурой.

В школе № 5 обновили спортивный инвентарь: гантели, мячи, теннисные столы, платформы для отжимания, лыжи и другое оборудование, которые помогает ребятам быть здоровыми и сильными.

Также в школах № 5 и 16 появились интерактивные доски.

Важно, что конкурс помогает модернизации образовательных учреждений именно в тех направлениях, в которых это наиболее актуально.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.