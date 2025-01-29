Образовательный комплекс «Эффективная школа» модернизировали в Серпухове
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
В округе Серпухов продолжается модернизация учебных заведений в рамках реализации грантовой поддержки муниципального конкурса «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба администрации округа.
Образовательный комплекс «Эффективная школа» уже активно использует новое оборудование, приобретенное в рамках гранта. Учреждение заняло третье место в категории от 1950 учащихся. Денежные средства направили на модернизацию спортивно-оздоровительного кластера.
В школе № 16 оборудовали зону психологической разгрузки. В кабинете специалиста-психолога появился сухой бассейн с шариками, сенсорный уголок, комплект «инклюзивный куб» для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. Куб включает в себя световой стол и песок для рисования, трафареты для подготовки руки к письму, набор методических пособий, заданий и многое другое.
Такое же новое оборудование приобретено и в школе № 4. В прошлом году здесь открылся ресурсный класс. Теперь занятия для ребят проходят более эффективно. Кроме того, в учреждении появилась живая интерактивная стена. В спортзале школы оборудовали специальный комплекс, где занимаются дети по инклюзивной программе и начальные классы. Оснащение так же подходит для занятий лечебной и адаптивной физкультурой.
В школе № 5 обновили спортивный инвентарь: гантели, мячи, теннисные столы, платформы для отжимания, лыжи и другое оборудование, которые помогает ребятам быть здоровыми и сильными.
Также в школах № 5 и 16 появились интерактивные доски.
Важно, что конкурс помогает модернизации образовательных учреждений именно в тех направлениях, в которых это наиболее актуально.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.