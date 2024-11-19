Обозреватель Влад Шлепченко заявил, что основная причина неэффективности дальнобойных ракет ATACMS вовсе не в том, что «русские украли все секреты». ATACMS — устаревшая система, разработанная еще в 80-х годах, и ее слабые места известны давно, сообщает «Царьград».

По его словам, американские журналисты пытаются создать сенсацию вокруг этой темы, преувеличивая значимость технологий наведения. В частности, он утверждает, что инерциальные системы наведения, используемые в России, ничуть не уступают американским, а GPS-наведение давно стало общедоступным знанием. Проблема с эффективностью атак украинских сил заключается скорее в самом состоянии системы, чем в каких-либо секретах.

«Поэтому тут, скорее всего, просто американцы решили немножко похайпить», — отметил Шлепченко.

После получения разрешения от президента Байдена на удары по России, Белый дом уклонился от четкого ответа о его подтверждении. Это вызвало определенную тревогу на Западе, особенно после жесткой реакции Москвы.

Обозреватель Владлен Чертинов указывает на две основные причины такой неопределенности: опасение Запада перед возможными последствиями и критику со стороны окружения Трампа, которое расценило решение Байдена как шаг к эскалации конфликта.