Торжественное открытие офиса Сбера прошло в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 18 ноября. В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Лукичев, заместитель главы Ирина Шведова, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов и управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Офис на улице Юбилейной ежемесячно посещают более 7 тысяч клиентов. В обновленном формате отделение предлагает современное безбарьерное обслуживание и комфортное пространство для посетителей, в том числе игровую зону для детей.

«После обновления офис предлагает комфортные условия обслуживания как для жителей, так и для корпоративных клиентов. Уверен, что в новом формате, с учетом обновленного подхода к качеству услуг и консультациям, отделение станет удобнее для горожан и будет пользоваться еще большей популярностью», — сказал Сергей Лукичев.

В отделении клиенты могут получить как финансовые, так и нефинансовые услуги. В зоне самообслуживания установлено 5 современных банкоматов и 1 платежный терминал, которые поддерживают обслуживание с помощью инновационных сервисов.

«Обновленный офис Сбера — это современное комфортное пространство, где все услуги можно получить в любой удобной локации. Мы уже открыли 56 обновленных офисов на востоке Московской области и продолжим работу по совершенствованию банковской инфраструктуры и дальше», — отметил Олег Осипов.

Клиенты могут оформить в отделении вклады, кредиты и справку для предоставления в госорганы, получить консультацию по оформлению налогового вычета, приобрести сим-карты и подключить сервисы для самозанятых.

Открытие обновленного отделения повышает доступность финансовых услуг для жителей микрорайона и создает более комфортные условия для получения популярных банковских услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.