Обновленный Авдеевский клуб откроется в Зарайском округе в декабре

В Зарайском округе активно продолжается ремонт обновленного Авдеевского клуба, который станет культурным центром для местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы идут полным ходом, и уже завершено обновление всего технического оснащения: была заменена проводка, трубы и отремонтировано отопление. Также установлены новые двери, обновлены потолки, а благодаря программе инициативного бюджетирования уложены современные полы. После завершения всех работ помещение клуба станет по-настоящему уютным и комфортным для посещения.

Авдеевский клуб — это настоящая душа деревни, где местные жители могут раскрывать свои таланты. Здесь функционирует десять различных кружков, которые предлагают занятия для взрослых и детей: от хорового пения до создания уникальных поделок и проведения веселых турниров по настольным играм. Особенно популярен клуб среди пожилых людей, которые участвуют в проекте «Активное долголетие». Для них это место становится не только площадкой для творчества, но и возможностью завести новых друзей и наслаждаться общением.

Местные жители с нетерпением ждут открытия обновленного клуба, которое запланировано на декабрь этого года. Ожидается, что после ремонта Авдеевский клуб станет еще более привлекательным местом для культурных мероприятий и общения, укрепляя связь между жителями деревни и создавая атмосферу единства и дружбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.