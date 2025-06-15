Обнаженка и непристойные диалоги: игру с виртуальным сексом хотят запретить в РФ

В России потребовали запретить компьютерную игру Lust Goddess, в которой подростки занимаются виртуальным сексом. В ней обнаружили обнаженных девушек, эротические сцены и разговоры, сообщает SHOT .

В настоящее время игра занимает лидирующие позиции в рейтинге по количеству скачиваний, и в ней нет никаких ограничений по возрасту.

По сюжету игрок оказывается в городе, где преступники превращают молодых женщин в сексуальных рабынь. В результате дети тратят родительские деньги на донаты, чтобы получить доступ к откровенным сценам.

В Роскомнадзоре обратили внимание на сомнительную секс-игрушку. Эксперты обнаружили, что она пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Ведомство уже направило в Steam требование об удалении игры с платформы.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить движение фембоев, которое размывает у молодых людей понятия о традиционных гендерных ролях.