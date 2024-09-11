Обманутой Долиной подарили здание в центре Москвы под джазовый клуб

Бизнесмен и меценат Юрий Растегин подарил Ларисе Долиной здание в центре Москвы, чтобы та смогла обустроить в нем джазовый клуб, сообщает kp.ru .

На недавнем фестивале «Новая волна» рядом с артисткой был замечен 61-летний предприниматель Юрий Растегин, что спровоцировало очередную волну слухов об их романе, которые ходят уже не первый год.

«Это даже не смешно! Какой роман?» — удивлялась Долина.

Растегин же сказал, что в основе их общения лежат хорошие отношения. Он проявляет уважение к Ларисе Александровне, но между ними нет никаких романтических отношений, утверждал бизнесмен.

«Какие-то сумасшедшие люди распускают слухи. Я всегда появляюсь на мероприятиях со своей женой, не знаю, почему говорят про какой-то роман», — добавил Растегин.

Именно он подарил Долиной помещение около Театра Российской армии в Москве, чтобы звезда могла организовать там свой именной джазовый клуб. Подготовка к его открытию продолжается уже почти 2 года.

По словам Растегина, все работы завершены, здание готово. Однако сейчас Долина сосредоточена на других проблемах. Как известно, мошенники лишили исполнительницу квартиры, денежных средств и до сих пор продолжают беспокоить ее звонками и угрозами.