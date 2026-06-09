Облегчение пришло: мощная гроза с ливнем накрыла Москву

сегодня в 15:21

После сильной жары в Москву пришла мощная гроза с дождем, местами даже выпал град.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 20:00 вторника в городе местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 14 м/с.

Водителям следует снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Укрываться под деревьями во время грозы опасно для жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.