Облегчение пришло: мощная гроза с ливнем накрыла Москву
После сильной жары в Москву пришла мощная гроза с дождем, местами даже выпал град.
По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 20:00 вторника в городе местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 14 м/с.
Водителям следует снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.
Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Укрываться под деревьями во время грозы опасно для жизни.
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