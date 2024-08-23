Областной форум «100% Креатив» начал свою работу в Красногорске

«Креативные индустрии — немаловажный сектор экономики. Во многих развитых странах средняя доля данного сектора в ВВП 8-12%. Мы также начали развивать данное направление и уже приближаемся к 3%. Важно продолжать поддерживать таких предпринимателей. Надеюсь, что сегодняшний форум действительно был и будет полезен нашим представителям малого бизнеса, а также посетителей, которые заинтересовались, пришли посмотреть, что-то купили и поддержали наших производителей. Также наши жители увидели, что в Московской области эта индустрия действительно есть и она развивается в сфере дизайна, искусства, быта — мы планируем и дальше поддерживать таких предпринимателей, в том числе финансово», — на площадке форума сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

В рамках форума порядка 50 подмосковных производителей в сфере креативных индустрий представили свои товары на выставке-ярмарке. Здесь можно познакомиться с работами мастеров по дереву, которые производят уникальную мебель как для дома, так и уличную. С производителями женских сумок из натуральной кожи, которые изготавливают их в единичном экземпляре. Также на форуме представлены изделия Гжельского завода художественной росписи и первой в России фабрики лаковой миниатюры Федоскино.

«В нашей стране, в нашем регионе много талантливых людей, которые активно развиваются в сфере креативных индустрий. Они создают свои бренды модной, качественной одежды, которые не уступают ушедшим иностранным фирмам. Занимаются сохранением национальных народных промыслов и многим другим. Такие предприниматели уникальны и имеют, в том числе, экономическую ценность. Поэтому развитие креативных индустрий — важный и нужный шаг, например, для роста малого и среднего бизнеса, для создания новых рабочих мест», — отметил зампредседателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

О том, что такой форум — это отличная возможность заявить о своем бренде, о своем деле говорят как производители со стажем, так и новички. Александра Федотова недавно основала собственный бренд одежды. Узнав про форум, решила, что точно примет участие.

«Мы первый раз так выставляемся, так как бренд молодой и у нас пока немного позиций, по сравнению с другими представителями малого и среднего бизнеса. Но мы чувствуем в себе силы, надеемся, что участие не пройдёт бесследно — мы познакомим людей с нашим брендом плюс интересно было послушать спикеров на тематических секциях. В целом приятно, что сейчас начали больше внимания уделять развитию именно креативных индустрий», — рассказала Федотова.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.