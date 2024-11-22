Областной технолицей им Долгих представит выставку о легендарном ветеране в Музее Победы

АНОО «Областной технолицей им. В. И. Долгих» и ГБОУ города Москвы «Школа № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В. И. Долгих». подготовили выставку «Владимир Долгих: человек-легенда», которая откроется 26 ноября в Музее Победы. Экспозиция расскажет о жизни ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического труда, почетного гражданина города Москвы, Красноярского края и Норильска, депутата Государственной Думы четвертого созыва, сенатора Совета Федерации, председателя Общественного совета Музея Победы Владимира Ивановича Долгих, сообщила пресс-служба музея.

«Уникальная совместная экспозиция объединила музеи образовательных организаций, носящих имя Владимира Ивановича Долгих, — московскую школу № 709 и Технолицей из Подмосковья. Кроме того, в выставку войдут уникальные фотографии из семейной коллекции наследников ветерана, из архива ГМК „Норильский никель“ и фондов Музея Норильска», — отметила директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Выставка охватывает весь жизненный путь ветерана. Гости Музея Победы узнают о детстве Владимира Долгих, его учебе и увлечениях. Большой раздел посвящен его боевому пути в годы Великой Отечественной войны. Он пош5л добровольцем на фронт, скрыв свой настоящий возраст.

В декабре 1941 года в составе маршевой роты участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой. Воевал на Брянском фронте. Летом и осенью 1942 года участвовал в продолжительных боях под деревней Вязоватое Орловской области. В 1943 году получил тяжелейшее ранение при мином5тном обстреле близ станции Зми5вка, в боях после взятия города Ливны Орловской области. Восстанавливался более 7 месяцев, после чего был демобилизован из армии.

Владимир Долгих поступил на факультет цветных металлов Иркутского горно-металлургического института и с отличием окончил его в 1948 году. О работе Долгих в металлургической отрасли рассказывает специальный раздел выставки. Приход в 1958 году Владимира Ивановича на металлургический комбинат «Норильский никель» дал мощнейший толчок развитию города и предприятия. Благодаря ему было открыто новое Талнахское месторождение руды, что дало новую жизнь Норильску. Владимир Иванович разработал настолько эффективную стратегию развития комбината, что ей следовали еще долгие годы после его ухода с поста директора в 1965 году. Завершит экспозицию повествование об общественно-политической деятельности Владимира Ивановича, в том числе и о его вкладе в развитие ветеранского движения Москвы.

В выставке представят десятки уникальных раритетов, принадлежавших Владимиру Ивановичу. Это документы, фотографии, его личные вещи, среди них — шахматная доска, портфель, привезенный с Кубы, охотничий нож и многое другое. Концепцию выставки разработали сами школьники, а многие экспонаты были собраны активистами музея школы № 709 во время поездки по местам, где жил и работал ветеран. Ребята также создали аудиогид, рассказывающий голосами юного поколения о судьбе великого человека.

Экспозиция подготовлена АНОО «Областной технолицей им. В. И. Долгих» и ГБОУ города Москвы «Школа № 709 имени дважды Героя Социалистического труда В. И. Долгих». Методическую поддержку в подготовке выставки оказали сотрудники Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». На основе опыта проектной деятельности музейные специалисты провели с подростками выездные образовательные мероприятия по темам «Основы социокультурного проектирования», «Музейная коммуникация», «Искусство написания текстов», «Исследовательская деятельность» и «Дизайн плакатов».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.