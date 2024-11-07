Областная олимпиада по судебной экспертизе для школьников прошла в Подмосковье

В коломенском ГСГУ прошла Московская областная олимпиада по судебной экспертизе для школьников «Элементарно, Ватсон!», организованная юридическим факультетом университета и центром судебных экспертиз «Факт». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Олимпиада, стартовавшая в начале октября, привлекла школьников, интересующихся криминалистикой и юриспруденцией. В финальный этап вышли три команды из зарайского лицея № 5 и Каширской школы.

На соревнованиях участники проверили свои детективные навыки, исследуя «место преступления» и улики. Школьники анализировали отпечатки пальцев с использованием ультрафиолетового света, разгадывали детективные загадки и изучали объекты на фотографиях.

Проректор по научной работе Ирина Политова обратилась к участникам с пожеланиями успеха. «В игровой занимательной форме вас познакомят с научными основами криминалистики и судебной экспертизы. Очень важно найти себя через профессию, реализоваться именно в том деле, которое вам будет по душе. Соревнование поможет проявить ваши качества и определиться с профессиональными стремлениями», — сказала Политова.

В качестве домашнего задания команды представили творческие видеоролики для конкурса «Визитка». После боевого приветствия «Так точно, капитан!» участники получили маршрутные листы и приступили к расследованиям, проходя секции с различными задачами и испытаниями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.