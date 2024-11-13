Обладательницу самого пышного бюста РФ Ирен Феррари задержали в подмосковном ЖК

Ирина Мацыно, известная как Ирен Феррари, прославившаяся самым пышным бюстом в России, в подмосковном ЖК «Рублевское предместье» обматерила стражей порядка, после чего была ими задержана, но в итоге выпала из машины и разбила голову, пишет SHOT .

Поводом для задержания женщины стало видео, на котором неизвестная, внешне похожая на Феррари, материла полицейских. Сама модель утверждает, что в кадре не она и сотрудников при исполнении она не ругала бранными словами.

Однако после задержания полицейские все-таки составили на Ирен протокол за мелкое хулиганство. По словам Феррари, во время задержания в подмосковном ЖК она выпала из машины и об асфальт разбила голову. Она несколько минут лежала у транспортного средства и требовала, чтобы полицейские вызвали скорую помощь. Но вместо этого ее увезли в участок и оставили там до утра.

Феррари не готова оставить ситуацию в том виде, в котором она сложилась, и уже обратилась за помощью к правозащитнице Светлане Грачевой, вместе с которой намерена добиваться справедливости.

Феррари не в первый раз попадает в скандальную ситуацию. Ранее она приходила в детский сад, где демонстрировала детям свою пышную грудь, а также угрожала соседке, что изнасилует ее мужа.