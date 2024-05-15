Обладатель самого большого улова на «Рыбной неделе» в Москве получит 1 млн руб

1 млн рублей можно выиграть за самый большой улов и победу в SUP-регате в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Всех желающих приглашают поучаствовать в гонках на сапах и выловить большую рыбу в 4 живописных локациях столицы на профессиональной рыбалке. Регистрация на мероприятия уже открыта.

Соревнования на Кубок «Москва — на волне» пройдут в самом сердце мегаполиса. Побороться за 1 млн рублей может любой желающий, уверенно стоящий на SUP-борде. Для несовершеннолетних нужно разрешение от родителей, а детей младше 14 лет должен сопровождать опекун. Заплыв бесплатный, но у участника должен быть свой SUP-борд и спасжилет. Также необходимо предоставить справку, полученную у терапевта.

Заплыв начнется в 10 часов 26 мая. Чтобы получить денежный приз, надо прибыть к финишу первым. Награждать будут в 12:00. Зарегистрироваться на регату можно на сайте.

В соревнованиях примут участие чемпионка мира по спринту 2023 года Ольга Меркулова, вице-чемпионка мира – 2021, абсолютная чемпионка РФ по SUP-бордингу Наталья Новицкая, двухкратная чемпионка мира Елена Прохорова и Иван Ширшов, победивший в прошлогодней регате.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Кроме того, 1 млн рублей получит победитель профессионального состязания по рыбалке на Кубок «Московских сезонов». На мероприятие ждут также и рыбаков-любителей.

Любителям необходимо пройти регистрацию на сайте «Московских сезонов». В один из дней (25 или 26 мая, 1 или 2 июня) нужно выбрать подходящую локацию: набережную Музеона, Большой Графский пруд или Большой Чертановский пруд и прийти порыбачить. Если нет удочки, то ее выдадут на месте.

Старт свободной рыбалки намечен на 14:30, а соревнования на самый большой улов пройдут с 16:00 до 20:30.

Профессионалы посоревнуются в Капотне на берегу Москвы-реки 25 и 26 мая, а еще 1 июня. Им нужно зарегистрироваться по ссылке. С условиями проведения рыбалки можно ознакомиться на сайте «Московских сезонов». Соревнования пройдут с 8:00 до 13:00. Победителя наградят 1 млн рублей.