Облачная погода с прояснениями будет в Московском регионе 11 ноября

В Москве и Подмосковье 11 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов. Ветер будет дуть переменный, с порывами 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст.

Ночью также будет облачно с прояснениями, без осадков. При этом жителей региона ожидают заморозки — температура опустится до минус 2 градусов. В ночное время суток погода будет почти безветренной.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что с 10 ноября за погоду в Москве будет отвечать гребень антициклона с запада. Это означает, что в столице похолодает, а ночью температура опустится ниже нуля градусов.