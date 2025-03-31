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Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе 31 марта

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Подмосковье 31 марта. В понедельник воздух прогреется до 15–17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

В ночное время температура опустится до 2–4 градусов. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, в некоторый районах — умеренный. Ветер поменяется на северо-восточный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что, согласно предварительному прогнозу, многие регионы России ждут арктические вторжения в апреле. Непогода не обойдет и центр государства.