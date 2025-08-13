Облачная и теплая погода ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве прогнозируется облачная с прояснениями погода, температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.