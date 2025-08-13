Облачная и теплая погода ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве прогнозируется облачная с прояснениями погода, температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах Подмосковья прогремит гроза.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура прогнозируется плюс 11 — плюс 13 градусов, днем 14 августа — от плюс 19 до плюс 21. Также пройдет кратковременный дождь.