сегодня в 07:14

Облачная и теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник

В Подмосковье и Москве в понедельник прогнозируется тепло, температура поднимется до плюс 22 — плюс 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности по области местами может пройти небольшой дождь.

Скорость ветра западной четверти не превысит 11 м/с. Атмосферное давление немного снизится и составит 747 мм рт. ст.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 12 — плюс 14 градусов, днем 3 июня — от плюс 22 до плюс 24. Может пройти кратковременный дождь.