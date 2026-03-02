Облачная и теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в понедельник будет облачная погода, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.