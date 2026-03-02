Облачная и теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и Москве в понедельник будет облачная погода, температура поднимется до плюс 2 — плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по области местами умеренные. Местами сохранится гололедица.
Скорость западного, северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью и днем 3 марта термометры покажут минус 1 — плюс 1 градус. Пройдут небольшие осадки.
