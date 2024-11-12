Объявлены лауреаты престижных премий «Выбор потребителей» и Digital Leaders Retail & Service

Награду в рамках премии «Выбор потребителей-2024» компания получила в категории «Продукты и услуги для бизнеса.B2B» номинации «Услуги для корпоративных клиентов. Страхование».

Эксперты дали высокую оценку сервису личного кабинета юрлиц. На страховом рынке ВСК первым внедрил полноценный сервис по дистанционному урегулированию по ОСАГО и каско для юридических лиц. Через личный кабинет страховое событие можно оформить полностью в режиме онлайн, а также дистанционно, без посещения офиса получить возмещение. Кроме того, личный кабинет отображает действующие полисы автострахования и позволяет видеть условия, а также своевременно контролировать продление периода страхования. Удобная функциональная ролевая модель позволяет создавать любое число пользователей и настраивать разнообразные уровни доступов индивидуально.

Страховой Дом ВСК также получил премию Digital Leaders Retail & Service. Награду вручают за достижение в области цифровизации проектов, сервисов, процессов и продуктов, которые внесли вклад в цифровые решения отрасли. Лучшим сервисом в категории «Финансы. Страхование» признали внедрение ВСК выплаты через СБП по ОСАГО. Благодаря этому решению процесс получения страховых выплат максимально ускорился для клиентов, что повысило их уровень доверия и удовлетворенности страховыми услугами и продуктами компании. Сейчас можно в нескольких регионах России мгновенно получить выплату с использованием СБП при урегулировании страховых случаев по ОСАГО. Этот сервис в ближайшее время ВСК планирует масштабировать, в том числе и на другие продукты.

«Безусловно, мы благодарны экспертному сообществу за высокую оценку и признание нашей работы. Страховой Дом ВСК формирует такой набор продуктов и сервисов, который составляет ценность для клиента вне зависимости от страхового случая. А если страховое событие все же произошло – мы делаем все, чтобы усилия со стороны клиента и время ожидания выплаты страхового возмещения или ремонта были минимально возможными. И сервисы, которые отметило жюри, способствуют повышению скорости процессов, прозрачности и комфорту взаимодействия с компанией в любое время и в любом месте», - отметила член совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.