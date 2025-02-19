Объявлен старт регистрации на историческую интеллектуальную онлайн-игру «1 418»

4 февраля Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на международную историческую интеллектуальную игру «1 418». Это станет пятым, юбилейным событием в рамках серии игр. Об этом сообщает пресс-служба Волонтерского корпуса 80-летия Победы.

Игра «1 418» проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы».

«Совместно с „Единой Россией“ и „Волонтерами Победы“ мы создали площадку, которая объединит участников из самых разных уголков мира. Участники смогут присоединиться к трансляциям на русском, английском, испанском и французском языках, а команды из разных регионов смогут соревноваться в удобное для себя время. В прошло году в игре приняли участие свыше 50 тысяч человек. Такой формат позволяет нам охватить всю Россию и зарубежные страны», — подчеркнула зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», председатель Центрального совета Сторонников «Единой России», Ольга Занко.

В 2025 году вопросы Игры будут посвящены основным событиям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, а также стратегическим военным операциям 1945 года и вкладу федеральных округов России и стран СНГ в Великую Победу.

Игра объединит участников не только из России, но и из других стран. Для удобства игроков их разных стран и регионов России в один день пройдет 4 игры для смежных федеральных округов, а также 3 игры на иностранных языках: английском, испанском и французском.

Серия трансляций игры пройдут 20 марта по следующему расписанию:

07.00 (мск) — трансляция на русском языке для ДФО и СФО.

09.00 (мск) — трансляция на русском языке для УФО и ПФО.

11.00 (мск) — трансляция на русском языке для СЗФО, ЮФО и исторических территорий РФ с параллельной трансляцией на английском языке.

13.00 (мск) — трансляция на русском языке для ЦФО и СКФО с параллельной трансляцией на французском языке.

17.00 (мск) — трансляция на испанском языке.

При создании исторической интеллектуальной игры будут использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника. Все материалы пройдут экспертизу профессионального сообщества историков.

Принять участие в игре может любой желающий, но претендовать на подарки смогут только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от 3 до 10 человек включая капитана и прошедшие предварительную регистрацию.

По итогам каждой из семи игр будут определены 3 лучших команды, которые получат памятные призы от организаторов. Победители определяются исходя из наибольшего количества набранных баллов в зависимости от правильности и общего минимального времени, затраченного на ответы на вопросы.

Зарегистрироваться на игру и узнать подробности проведения можно на сайте игра-1418.рф.