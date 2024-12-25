Объятия и световой будильник: как легче всего просыпаться зимой

Консультант по сну, основатель Центра детского сна Елена Мурадова перечислила рекомендации для более легкого подъема по утрам зимой: крепкий сон и правильный режим, световой будильник и комфортные условия для пробуждения, сообщает Life.ru .

«Приятный „ритуал укладывания“ поможет сделать отход ко сну ожидаемым и расслабляющим. Это небольшой набор действий, которые выполняются ежедневно, помогая настроиться на сон. Можно обняться, почитать книжку, спеть песенку, поговорить, „рисовать“ друг у друга на спине, пожелать спокойной ночи», — отметила эксперт.

По ее словам, зимой особенно важно ложиться и вставать примерно в одно и то же время, а также получать всю норму сна равномерно каждый день и не накапливать недосып. Чтобы узнать свой средний возрастной диапазон сна, имеет смысл записывать, во сколько вы уснули и проснулись.

Хорошая идея — это световой будильник. Благодаря постепенному нарастанию яркости света в таком приборе можно перейти сначала в поверхностный сон и только потом проснуться: это сразу улучшает настроение утром, отметила Мурадова.