Обеспечение жителей льготными лекарственными препаратами обсудили в Подмосковье

«У нас в регионе порядка 500 тысяч человек получают льготные лекарственные препараты. В этом году на закупку льготных лекарств будет направлено порядка 31 млрд рублей. Главная наша задача, чтобы все механизмы четко работали и пациенты полностью обеспечивались необходимыми препаратами. Для этого мы еще раз собрались с коллегами и обсудили каждый этап, начиная от формирования заявки на закупку до момента выдачи пациенту препарата», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Правильность ведения федерального регистра льготников, важность формирования потребности в закупках препаратов, а также контроль за обеспечением льготников региона Минздравом Московской области стали основными темами, которые были затронуты в ходе встречи. Также в Московской области реализуется пилотный проект по обзвону пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Так, робот Светлана самостоятельно обзванивает пациентов, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает их на телемедицинские консультации с врачами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.