Обещали не шалить: в СК рассказали о демобилизованных уголовниках

В питерском СК предупредили о срывах вернувшихся с СВО осужденных

Вернувшиеся с СВО осужденные находятся под контролем силовиков, но могут «сорваться», сообщил "Фонтанке» начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

По словам следователя, в Санкт-Петербурге рецидивов бывших участников СВО с уголовным прошлым немного.

«Мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — рассказал Яшков.

За всеми, кто находится под подозрением, следователи стараются следить. Ведь многие работают в контакте с другими, ничего не подозревающими людьми, например, в такси.

«Честно говоря, страшно за клиентов. Я всем оперативникам разослал его фотографии. Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию», — считает представитель ведомства.