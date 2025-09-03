Объем международных расчетов среди клиентов Сбербанка из Дальнего Востока вырос в три раза

Сбер в апреле открыл во Владивостоке первый центр компетенций по ВЭД для юридических лиц, передает пресс-служба банка.

Центр ВЭД «Восток» создан для оперативной поддержки экспортёров и импортеров. Специалисты центра, обладающие уникальной экспертизой в темах ВЭД, помогают зарегистрировать бизнес в КНР, найти покупателей и поставщиков, проверить контрагента, подобрать оптимальную логистику, оформить таможенные документы, получить необходимые аналитические выкладки, пройти валютный контроль. Предусмотрена онлайн-поддержка по всем вопросам внешнеэкономической деятельности. Кроме того, специалисты смогут проконсультировать по вопросам конверсионных операций и управлению валютным риском.

«Для поддержки по вопросам ВЭД наших клиентов, которые хотят выйти на китайский рынок, в апреле во Владивостоке мы открыли специализированный центр „Восток“. В том числе благодаря этому мы фиксируем значительный рост международных переводов от клиентов Сбера на Дальнем Востоке. С января по август 2025 года количество платежей выросло в два раза, а объем — в три раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. За время работы центра за консультацией обратилось множество клиентов. Востребованность центра ВЭД „Восток“ подчеркивает важность взаимодействия между Россией и Китаем, которое открывает широкие возможности для дальнейшего развития и благополучия», — поделился первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Центр находится по адресу: Владивосток, ул. Фонтанная, д. 18. Для клиентов из других городов действует выделенная линия поддержки клиентов ВЭД: 8 800 200-94-45