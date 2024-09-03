Объем инвестиций в капитал Подмосковья превысил 635 млрд руб по итогам I полугодия

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам I полугодия превысил 635 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«За первые шесть месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 млрд рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал региона составили 575 млрд рублей. Таким образом, мы уверенно идем к преодолению отметки в 1,6 трлн рублей инвестиций по итогам 2024 года», — рассказала зампред Зиновьева.

Инвестиционный блок регионального правительства продолжает активно работать над повышением инвестиционной привлекательности Подмосковья. В частности, в области создана качественная промышленная инфраструктура, продуктивно работают меры господдержки бизнеса, а также внедрена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах реализации инвестпроектов.

Как напомнила зампред Зиновьева, Московская область одна из первых в России внедрила все пять элементов регионального инвестиционного стандарта и сегодня постоянно работает над совершенствованием механизмов работы органов государственной власти с инвесторами.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.