Объект культурного наследия сохранен благодаря помощи прокуратуры Подмосковья

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Одинцовская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области в связи с размещением в средствах массовой информации публикаций о незаконной вырубке деревьев и застройке территории объекта культурного наследия федерального значения «Дунинское городище, нач. І тыс. н. э., V–VII вв. н.э» провела проверку соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что земельные участки в границе объекта культурного значения были необоснованно включены в зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Городской прокуратурой в адрес администрации Одинцовского городского округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В целях устранения нарушений законодательства и сохранения культурно-исторической ценности внесены изменения в правила землепользования и застройки Одинцовского городского округа.

Принятыми мерами прокурорского реагирования территория объекта культурного наследия федерального значения отнесена к зоне, строительство в которой запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.