Об учреждении почетных званий в авиации в СССР рассказали жителям Балашихи

Встреча прошла в технопарке «Кванториум» в микрорайоне Железнодорожный.

В мероприятии приняли участие депутат городского совета Рустам Фахрисламов, генерал-майор авиации Николай Горчаков, летчик-снайпер полковник Василий Георгиади, руководитель исполкома местного отделения «Офицеры России» подполковник Розалия Абатурова, волонтеры, жители города. Об учреждении почетных званий в авиации рассказала директор «Кванторима» Екатерина Шехорина.

Они учреждены в 1958 году, их могли получить лётчики и штурманы первого класса, чья деятельность в области летных испытаний и исследований новой авиационной техники внесла вклад в развитие отечественной авиации. В 1959 году первыми этого звания были удостоены Борис Галицкий, Марк Галлай, Владимир Коккинаки, Федор Опадчий, Серафим Уваркин, единственная женщина лётчик-испытатель Нина Русакова и др. До 1988 года награды получили 846 человек.

«Эти звания стали символом признания высокого профессионализма и мужества тех, кто осваивал новые летательные аппараты. Эти люди, рискуя жизнью, выявляли недочёты конструкции или механизмов, обеспечивали безопасность полётов и укрепление обороноспособности страны», — отметила Екатерина Шехорина.

Депутат горсовета Рустам Фахрисламов рассказал о помощи ветеранам и семьям военнослужащих, о чествовании людей труда, которые передают молодому поколению свои профессиональные навыки, воспитывают ответственность и трудолюбие.

«Мы убеждены, что сила нашего общества — в единстве и преемственности поколений. Трудовые династии, люди разных профессий вносят большой вклад в развитие Балашихи и Подмосковья. Администрация города, депутаты, жители Балашихи заботятся о ветеранах, поддерживают семьи военнослужащих, собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Это и есть наше единство, которое делает нас сильнее», — сказал Рустам Фахрисламов.

О важности военно-патриотической работы рассказали Николай Горчаков и Василий Георгиади. Розалия Абатурова выразила благодарность тем, кто участвует в сборе гуманитарной помощи.

«Нашей первой задачей было оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, мы возили одежду, книги, передавали технику школам. Вместе с музеем войск ПВО сейчас мы проводим уроки мужества для школьников. В год 80-летия Победы работаем с малолетними узниками концлагерей и жителями блокадного Ленинграда. Каждый день мы видим, как наши усилия приносят реальные результаты», — отметила Розалия Абатурова.

Благодарностями общественной организации «Офицеры России» были отмечены депутат горсовета Рустам Фахрисламов, гендиректор ООО «Арх-Строй Союз» Василий Бугер, воспитатель дошкольного отделения № 3 школы № 27 Маргарита Праскова. За участие в добровольческих акциях и волонтёрских организациях благодарственные письма получили активные общественники и работники разных сфер. В их числе трудовая династия Полозовых — Галина Сергеевна и Андрей Викторович, они работают в системе жилищно-коммунального хозяйства более 20 лет.

Историко-патриотические встречи, посвященные знаковым событиям в истории России, продолжат проводить в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи. Они стали активной площадкой для диалога различных поколений.