Новый закон в России позволит блокировать опасные материалы в до суда

В Государственной думе разрабатываются поправки к закону «Об информации», которые приравняют деструктивный контент к экстремистским материалам.

Как сообщил газете «Известия» зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов, это позволит Роскомнадзору блокировать такой контент в автоматическом режиме без судебного решения.

Под деструктивным контентом предлагается понимать пропаганду насилия, суицидов, наркотиков, ЛГБТ (признанного в РФ экстремистским движением), детской порнографии и иных опасных материалов. По данным регулятора, объем блокировок подобной информации в 2025 году уже вырос вдвое.

Юристы предупреждают, что в случае принятия поправок за распространение деструктивного контента будет предусмотрена административная и уголовная ответственность по аналогии с экстремизмом. Законодатели надеются внести соответствующие предложения в Госдуму до конца года.

