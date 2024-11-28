Новый вид окопных печей смастерили студенты и педагоги техникума в Шатуре

Студенты шатурского энергетического техникума делают для наших солдат печки-буржуйки. Первый опытный образец смастерили больше года назад. Устранили недостатки — и получили идеальную печь. Размер мини. Такая подойдет для окопов и блиндажей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работает буржуйка на любом виде жидкого топлива: дизеле или отработанном машинном масле. Печки практически не дымят, а значит, их нельзя засечь средствами разведки. А вот тепло отдают сполна. Об этом рассказывают выпускники техникума, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Бойцам передано уже более 30 экземпляров. А это новая модификация — печь, работающая на дровах.

«Печь, которую мы изготовили в этот раз для наших ребят, поедет она в зону СВО. Эта печь работает на дровах. Закладываются дрова, здесь золоотведение, сюда можно проставить для приготовления пищи любую посуду, которая выдерживает высокую температуру», — рассказал Виталий Давыдов, директор Шатурского энерготехникума.

Студенты и педагоги техникума также льют окопные свечи, плетут маскировочные сети, шьют противодронные одеяла для машин и собирают гуманитарную помощь. С начала спецопреации в зону СВО уже отправлено более 2 т нужных для наших солдат вещей и еще автомобиль УАЗ. Его ребята сами отремонтировали, модернизировали и покрасили в цвет хаки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.